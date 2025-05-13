При МИД Азербайджана учреждено Управление климатической дипломатии

БАКУ /Trend/ - При министерстве иностранных дел Азербайджана учреждено Управление климатической дипломатии.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев во время выступления на конференции на тему "Сельское хозяйство, мобилизующее страны во имя природы", которая проходит в рамках XVIII Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки Caspian Agro.

По его словам, Азербайджан стремится к активному участию в климатических переговорах в долгосрочной перспективе.

"Для увеличения дальнейшей активности в этом процессе уже проведены определенные административные и институциональные реформы. При МИД Азербайджана создано Управление климатической дипломатии. Это Управление станет постоянным участником переговоров в рамках международных платформ, связанных с климатом, и обеспечит вклад Азербайджана в этот процесс. Естественно, в ходе этих процессов могут быть сформированы новые политические позиции как в нашей экономике, так и в подходах к климатическим вопросам",- сказал замминистра.

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