В Баку проходит 18-я Азербайджанская международная выставка "Сельское хозяйство" - Caspian Agro (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит церемония открытия крупнейшей в Каспийском регионе 18-й Азербайджанской международной выставки "Сельское хозяйство" - Caspian Agro.

Как сообщает во вторник Trend, в церемонии открытия принимают участие председатель Агентства продовольственной безопасности Гошгар Тахмазли, председатель Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов, президент Национальной Конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Мамед Мусаев и другие официальные лица.

В рамках международной выставки, которая пройдет с 13 по 16 мая, запланировано проведение II Международного форума аграрных инноваций и панельных дискуссий по самым различным направлениям аграрной сферы.

Всего в выставке принимают участие 450 компаний из 31 страны.

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