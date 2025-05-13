В Баку состоится великолепный гала-концерт "Вечер ностальгии"

БАКУ /Trend Life/ - 19 мая в Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджийбейли состоится гала-концерт "Вечер ностальгии", посвящённый светлой памяти видного азербайджанского композитора Тахира Акбера, сообщает Trend Life. Это событие обещает стать настоящим праздником для ценителей музыки.

В концерте примут участие ярчайшие представители музыкального искусства Азербайджана — народные артисты Азер Зейналов, Самир Джафаров, Назпери Досталиева, Гюльяз и Гюльянаг Мамедовы, заслуженные артисты Метанет Искендерли, Кенюль Керимова, Фяргана Гасымова, Арзу Алиева, Фируза Ибадова, заслуженный работник культуры Самира Алиева, исполнители Миралам Мираламов, Камиля Набиева, Хатира Ислам, Айтен Магеррамова, Лейла Рагимова, Сабина Араблы, Парвиз Рагимов, Аликрам Байрамлы, Рахида Бахышова, Рамин Гасанов, Ильхам Наджафли, Айшен Мехтиева, Ниджат Мансимов и Аян Тохиди.

Музыкальное сопровождение вечера обеспечит ансамбль "Бута" под руководством Ровшана Гурбанова. Ведущим мероприятия выступит Эмиль Шахзаде.

Этот вечер станет не только музыкальным путешествием в прошлое, но и живым воспоминанием о творческом наследии Тахира Акбера, чья музыка всегда в сердцах слушателей.

Для приобретения билетов: https://iticket.az/events/concerts/evening-of-nostalgia

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