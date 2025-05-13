Обнародованы данные по азербайджанскому экспорту газа в Турцию
В январе-апреле этого года данный показатель был на 3,1% меньше, чем за тот же период прошлого года. Так, в январе-апреле 2024 года Азербайджан продал Турции 3,2 миллиарда кубометров газа.
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