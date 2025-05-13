Google Pay теперь доступен для пользователей Yelo Mastercard!

Yelo Bank предлагает еще одну удобную возможность для владельцев карт Yelo Mastercard! С сегодняшнего дня сервис бесконтактных платежей Google Pay стал доступен для владельцев Yelo Mastercard. Google Pay — это инновационное решение, которое позволяет совершать удобные и безопасные платежи с помощью устройств на базе Android и Wear OS.



Владельцы Yelo Mastercard могут осуществлять мгновенные платежи, просто поднося свой смартфон или смарт-часы к платежному терминалу. Инновационные технологии Google обеспечивают безопасность всех транзакций. С помощью этого сервиса можно удобно оплачивать покупки в супермаркетах, аптеках, ресторанах, кафе и многих розничных магазинах. Кроме того, Google Pay позволяет оплачивать различные услуги, включая интернет-магазины, доставку еды и продуктов. Все это возможно благодаря простому процессу ввода данных карты один раз, без необходимости заполнять сложные формы.



Активировать Google Pay очень просто. Пользователи могут легко совершать бесконтактные платежи, добавив свою карту Mastercard в Google Wallet через приложение Yelo. Клиенты, использующие Google Pay, продолжат получать кэшбэк и другие преимущества карты Yelo.



Более подробную информацию о Google Pay вы можете узнать, перейдя на страницы https://pay.google.com или https://bit.ly/yelogpay.



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