БАКУ /Trend/ - ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL) разрабатывает комплексную стратегию ESG.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал президент AZAL Самир Рзаев в ходе Авиационного энергетического форума Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) в Баку.

"В настоящее время AZAL разрабатывает комплексную стратегию ESG и план по достижению нулевого уровня выбросов, основанные на таких столпах, как устойчивая инфраструктура, "умный" аэропорт, решения в области возобновляемой энергетики, "зеленое" финансирование и прозрачность выбросов. Наш подход опирается на данные и системный анализ, основанный на результатах как макро-, так и мезоуровневых исследований", - сказал он.

С.Рзаев подчеркнул, что в рамках этого обязательства AZAL публикует отчеты об устойчивом развитии с 2021 года.

"Опираясь на этот импульс, мы готовим подробный отчет об устойчивом развитии за 2024 год, включающий полномасштабные оценки выбросов. Этот следующий шаг еще больше укрепит нашу приверженность ответственному росту, бережному отношению к окружающей среде, устойчивому финансированию, энергетическому переходу и прозрачному управлению ESG", - сказал он.