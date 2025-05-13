Председатель правления ЗАО “AzerGold” принял победителей 4-го конкурса “Yüksəliş” (ФОТО)

Председатель правления ЗАО “AzerGold” Закир Ибрагимов в рамках программы наставничества 4-го конкурса “Yüksəliş” провел очередную встречу с победителями конкурса Асланом Гасанли и Руфатом Мамедханлы.

На встречах, посвященных существующим подходам в области управления в акционерном обществе в соответствии с индивидуальными планами развития победителей конкурса, Закир Ибрагимов высказал свое мнение об организационной структуре ЗАО, существующих системах внутреннего контроля, порядке принятия решений, поделился опытом.

Также были обсуждены темы управления кризисными ситуациями, принятия гибких, важных и основанных на данных решений, управления отношениями международного сотрудничества, победителям конкурса были даны соответствующие рекомендации для повышения их знаний и навыков в указанных направлениях. Встречи продолжались в формате вопросов и ответов по темам.

Отметим, что конкурс “Yüksəliş” был учрежден Указом Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года с целью выявления и поддержки перспективных лидеров, обладающих высоким интеллектуальным уровнем и управленческими навыками, а также создания в стране банка кадровых резервов.