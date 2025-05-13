Назван объем азербайджанского экспорта газа в Грузию

Показатель экспорта газа в Грузию за январь-апрель меньше на 18,2%, чем за тот же период прошлого года. Так, в январе-апреле 2024 года Азербайджан экспортировал в Грузию 1,1 миллиарда кубометров газа.

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