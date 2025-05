Стартуют III Бакинские Дни современной музыки (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При поддержке министерства науки и образования и министерства культуры Азербайджана, а также по инициативе Общества современной музыки Баку с 19 по 25 мая пройдет III Фестиваль "Бакинские Дни современной музыки".

В очередной раз на одной площадке соберутся местные и зарубежные композиторы и исполнители, работающие в жанре современной академической музыки. Цель фестиваля — укрепление позиций Азербайджана на международной сцене современной музыки.

С 19 по 25 мая в рамках фестиваля прозвучат произведения композиторов XX–XXI веков в исполнении как азербайджанских музыкальных коллективов — Cadenza Contemporary Orchestra, BCMS Ensemble, квартет Əkinçi, Государственный симфонический оркестр имени Ниязи, так и приглашённых зарубежных исполнителей. Среди них - известный немецкий ансамбль современной музыки Der Gelbe Klang, а также музыканты из Швейцарии, Венгрии, Украины, России: Джавад Джавадзаде, Силард Бенеш, Авиталь Коэн, Филипп Фитин, Алексей Мурза и другие.

Программа фестиваля будет состоять из утренних, дневных и вечерних сессий и будет открыта для широкой публики. Концерты, лекции и воркшопы состоятся в ведущих концертных и музейных залах Баку, в том числе в Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана, Доме-музее Гара Гараева, Музейном центре, Международном центре мугама, Государственной академической филармонии Азербайджана, Азербайджанском государственном национальном театре юного зрителя и Киноцентре имени Низами.

Программа охватывает около 40 музыкальных произведений, включая мировые премьеры. Некоторые из них были написаны специально по заказу фестиваля.

В завершение фестиваля традиционно будет показан документальный фильм о жизни выдающегося композитора с азербайджанскими субтитрами. В этом году зрителям будет представлен фильм Роберта Магга «Джордж Крамб: Голос кита» (George Crumb: The Voice of the Whale).

Для участия в показе требуется предварительная регистрация (количество мест ограничено). Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте фестиваля и в социальных сетях:

