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Стартуют III Бакинские Дни современной музыки (ФОТО)

Культура Материалы 13 мая 2025 17:33 (UTC +04:00)
Стартуют III Бакинские Дни современной музыки (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - При поддержке министерства науки и образования и министерства культуры Азербайджана, а также по инициативе Общества современной музыки Баку с 19 по 25 мая пройдет III Фестиваль "Бакинские Дни современной музыки".

В очередной раз на одной площадке соберутся местные и зарубежные композиторы и исполнители, работающие в жанре современной академической музыки. Цель фестиваля — укрепление позиций Азербайджана на международной сцене современной музыки.

С 19 по 25 мая в рамках фестиваля прозвучат произведения композиторов XX–XXI веков в исполнении как азербайджанских музыкальных коллективов — Cadenza Contemporary Orchestra, BCMS Ensemble, квартет Əkinçi, Государственный симфонический оркестр имени Ниязи, так и приглашённых зарубежных исполнителей. Среди них - известный немецкий ансамбль современной музыки Der Gelbe Klang, а также музыканты из Швейцарии, Венгрии, Украины, России: Джавад Джавадзаде, Силард Бенеш, Авиталь Коэн, Филипп Фитин, Алексей Мурза и другие.

Программа фестиваля будет состоять из утренних, дневных и вечерних сессий и будет открыта для широкой публики. Концерты, лекции и воркшопы состоятся в ведущих концертных и музейных залах Баку, в том числе в Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана, Доме-музее Гара Гараева, Музейном центре, Международном центре мугама, Государственной академической филармонии Азербайджана, Азербайджанском государственном национальном театре юного зрителя и Киноцентре имени Низами.

Программа охватывает около 40 музыкальных произведений, включая мировые премьеры. Некоторые из них были написаны специально по заказу фестиваля.

В завершение фестиваля традиционно будет показан документальный фильм о жизни выдающегося композитора с азербайджанскими субтитрами. В этом году зрителям будет представлен фильм Роберта Магга «Джордж Крамб: Голос кита» (George Crumb: The Voice of the Whale).
Для участия в показе требуется предварительная регистрация (количество мест ограничено). Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте фестиваля и в социальных сетях:

https://www.facebook.com/share/19pjYkf4fN/

https://www.instagram.com/baku.contemporary.music.soc?igsh=ZWRieXg0eXR2M3E5

https://bakucontemporarymusic.my.canva.site/?fbclid=PAQ0xDSwKPCAZleHRuA2FlbQIxMQABp0wobAzZjahHRABhgSVOh1HIUZmoJvNV4QClZ--CSm8U0EtSrAduLmYyXkvp_aem_51AnGlINOLRPHaGcMdLNTA

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Стартуют III Бакинские Дни современной музыки (ФОТО)
Стартуют III Бакинские Дни современной музыки (ФОТО)
Стартуют III Бакинские Дни современной музыки (ФОТО)
Стартуют III Бакинские Дни современной музыки (ФОТО)
Стартуют III Бакинские Дни современной музыки (ФОТО)
Стартуют III Бакинские Дни современной музыки (ФОТО)
Стартуют III Бакинские Дни современной музыки (ФОТО)
Стартуют III Бакинские Дни современной музыки (ФОТО)
Стартуют III Бакинские Дни современной музыки (ФОТО)
Стартуют III Бакинские Дни современной музыки (ФОТО)
Стартуют III Бакинские Дни современной музыки (ФОТО)
Стартуют III Бакинские Дни современной музыки (ФОТО)
Стартуют III Бакинские Дни современной музыки (ФОТО)
Стартуют III Бакинские Дни современной музыки (ФОТО)
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