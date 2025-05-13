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Бакинская инициативная группа организует конференцию на тему "Национальная идентичность, сопротивление и суверенитет: перспективы Корсики" (ФОТО)

Политика Материалы 13 мая 2025 13:08 (UTC +04:00)
Бакинская инициативная группа организует конференцию на тему "Национальная идентичность, сопротивление и суверенитет: перспективы Корсики" (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Бакинская инициативная группа (БИГ) принимает участие в конференции на тему "Национальная идентичность, сопротивление и суверенитет: перспективы Корсики", сообщает Trend.

"Тематическая конференция "Национальная идентичность, сопротивление и суверенитет: перспективы Корсики" стартовала в Риме, Италия!

Мероприятие, организованное Бакинской инициативной группой совместно с Национальным движением Корсики, привлекает внимание мировой общественности к борьбе Корсики за её фундаментальные права на суверенитет", - говорится в сообщении БИГ в соцсети X.

Бакинская инициативная группа организует конференцию на тему "Национальная идентичность, сопротивление и суверенитет: перспективы Корсики" (ФОТО)
Бакинская инициативная группа организует конференцию на тему "Национальная идентичность, сопротивление и суверенитет: перспективы Корсики" (ФОТО)
Бакинская инициативная группа организует конференцию на тему "Национальная идентичность, сопротивление и суверенитет: перспективы Корсики" (ФОТО)
Бакинская инициативная группа организует конференцию на тему "Национальная идентичность, сопротивление и суверенитет: перспективы Корсики" (ФОТО)
Бакинская инициативная группа организует конференцию на тему "Национальная идентичность, сопротивление и суверенитет: перспективы Корсики" (ФОТО)
Бакинская инициативная группа организует конференцию на тему "Национальная идентичность, сопротивление и суверенитет: перспективы Корсики" (ФОТО)
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