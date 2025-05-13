БАКУ /Trend/ - ЮНИСЕФ завершит оперативное присутствие в Азербайджане в ближайшие месяцы.

Об этом сообщила Trend региональный директор по коммуникациям ЮНИСЕФ в Европе и Центральной Азии Ирина Мазур.

По ее словам, ЮНИСЕФ продолжит взаимодействовать с партнерами в Азербайджане через свой региональный офис и штаб-квартиру.

"С 1993 года ЮНИСЕФ сотрудничает с правительством Азербайджана, предоставляя важнейшие услуги и поддержку детям. За последние 30 лет наше сотрудничество способствовало снижению детской смертности, расширению доступа к качественному образованию и укреплению систем защиты детей", – отметила И.Мазур.

Напомним, что 2 мая Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) официально подтвердила закрытие своего офиса в Азербайджане, в то время как Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) объявило о прекращении своей деятельности 6 мая.

3 марта, во время встречи с региональным директором по Европе и Центральной Азии Офиса ООН по координации развития Гви-Йоп Соном, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что в будущем страна будет взаимодействовать с различными органами ООН через их штаб-квартиры.

Он отметил, что с тех пор как Азербайджан из получателя помощи стал активным участником глобальной повестки дня, сотрудничество с такими структурами ООН, как ООН-Хабитат, Программа ООН по окружающей среде, Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата и другими соответствующими учреждениями, остаётся приоритетным. В дальнейшем планируется взаимодействие с рядом органов ООН на уровне их штаб-квартир.