Халг Банк предлагает предпринимателям и юридическим лицам карту Mastercard Business в подарок!

Халг Банк объявляет новую кампанию для своих клиентов-частных предпринимателей и юридических лиц. В период кампании, которая продлится до 31 июля, клиенты смогут бесплатно получить карту Mastercard Business, которая сочетает в себе возможности осуществления различных операций и служит незаменимым бизнес-инструментом для предпринимателей. С помощью этой карты можно осуществлять оплату командировочных, коммунальных, таможенных и прочих расходов. Также карта Mastercard Business может быть использована для онлайн-покупок и платежей в любой точке мира.

Контролировать операции по карте, настраивать различные лимиты транзакций можно с помощью современной и функциональной системы мобильного и интернет-банкинга XalqOnline.

В рамках кампании предприниматели могут бесплатно получить карту Mastercard Business в валютах AZN, USD, EUR, GBP. Карту можно заказать в филиалах Халг Банка или посредством XalqOnline. Для получения подробной информации о кампании: https://www.xalqbank.az/ru/korporaciyam/kampanii/xalq-bankdan-sahibkar-ve-huquqi-sexslere-mastercard-business-karti-hediyye-ru?include=menu