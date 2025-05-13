Состоится открытие летнего музыкального сезона на берегу Каспия в Баку

БАКУ /Trend Life/ - 6 июня в Sea Breeze состоится открытие летнего музыкального сезона, которого жители и гости столицы из года в год, вот уже более 10 лет, ждут с особым трепетом, сообщили Trend Life организаторы.

Хедлайнер вечера - народный артист Азербайджана, певец и композитор Мири Юсиф. С главной летней сцены Sea Breeze прозвучат самые любимые хиты исполнителя.

Перед концертом зрителей ждет музыкальный сюрприз - яркие выступления Дмитрия Колдуна и Амирчика, а завершится концерт роскошным салютом над Каспием.

Билеты в продаже на сайте и в приложении iTicket, а также во всех кассах города.

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