«SİMA İmza» интегрирована в сервисы Налогового портала для предпринимателей

Индивидуальные предприниматели могут пользоваться SİMA İmza бесплатно в течение 6 месяцев

Разработанная ООО «AzInTelecom», функционирующим в составе Азербайджанского Холдинга Транспорта и Коммуникаций (AZCON Holding), цифровая подпись нового поколения SİMA была интегрирована с более чем 80 электронными сервисами, доступными на портале Государственной налоговой службы (new.e-taxes.gov.az) при Министерстве экономики.

В результате данной интеграции индивидуальные предприниматели могут отправлять электронные счёт-фактуры и различные налоговые декларации — по упрощённому налогу, доходам, имуществу и другим — через портал new.e-taxes.gov.az с использованием цифровой подписи SİMA. Помимо этого, предприниматели получили возможность регистрировать и снимать с регистрации POS-терминалы с помощью “SİMA İmza”. С завершением новых этапов интеграции каждый, кто занимается индивидуальной предпринимательской деятельностью, теперь может отправлять ежеквартальные налоговые отчёты в течение года с помощью цифровой подписи нового поколения SİMA.

Также в настоящее время проводится специальная кампания для индивидуальных предпринимателей, использующих приложение “SİMA İmza”. До 13 июня предприниматели могут воспользоваться промокодом “6AYPULSUZ”, чтобы получить бесплатный доступ к приложению на срок 6 месяцев — без абонентской оплаты. Кампания действительна не только на портале new.e-taxes.gov.az, но и на всех других электронных платформах.

Необходимо отметить, что процесс интеграции “SİMA İmza” с налоговым порталом начался в 2023 году. Интеграция с другими сервисами осуществляется поэтапно.

С цифровой подписью нового поколения SİMA сокращаются расходы и устраняются временные потери. Совместимость “SİMA İmza” с любой системой и функция автоматизации позволяют пользователям подписывать документы быстро и в неограниченном количестве. Расширяя доступ к цифровым услугам, “SİMA İmza” способствует ускорению бизнес-процессов в стране. Для получения цифровой подписи SİMA не требуется посещать центры обслуживания или использовать физический носитель. Чтобы воспользоваться данным решением, необходимо скачать приложение SİMA на смартфон и пройти регистрацию.