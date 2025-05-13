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Торговля по Среднему коридору создаст новые возможности для логистического сектора Азербайджана — ЕБРР

Транспорт Материалы 13 мая 2025 09:19 (UTC +04:00)
Торговля по Среднему коридору создаст новые возможности для логистического сектора Азербайджана — ЕБРР
Фото: Сайт Всемирного банка

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - Торговля по Среднему коридору создаст дополнительные возможности для логистического сектора Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на доклад Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

"В среднесрочной перспективе торговля по Среднему коридору, соединяющему Китай с Европой, может открыть для Азербайджана новые возможности в области транспорта и логистики. При этом усилия по укреплению мира в регионе могут способствовать открытию новых торговых маршрутов и привлечению инвестиций", - говорится в докладе «Региональные экономические перспективы».

Согласно докладу, рост реального ВВП Азербайджана в 2025 году прогнозируется на уровне 3 процента, а в 2026 году — 2,5 процента.

"Ожидается, что рост будет поддерживаться продолжающимся развитием ненефтяного сектора и устойчивыми государственными инвестициями. Однако прогноз остается подверженным высоким рискам, связанным с колебаниями цен на нефть и газ, сохраняющейся неопределенностью торговой политики, ослаблением внешнего спроса, а также возможными неудачами в процессе нормализации региональных отношений", - говорится в отчете.

Отметим, что Средний коридор — это транспортно-логистический маршрут, соединяющий Азию и Европу и проходящий через ряд стран региона. Он представляет собой альтернативу традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае, проходит через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, затем через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, выходя на европейские рынки. Средний коридор предлагает сухопутный маршрут, соединяющий восточные регионы Азии, включая Китай, с Европой, в обход более протяженных морских маршрутов.

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