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Начались международные учения Anatolian Phoenix–2025 (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 13 мая 2025 21:24 (UTC +04:00)
Начались международные учения Anatolian Phoenix–2025 (ФОТО/ВИДЕО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - На авиабазе, расположенной в городе Конья Турецкой Республики, стартовали международные поисково-спасательные учения «Anatolian Phoenix – 2025» («Anadolu Ankası - 2025») с участием военнослужащих различных стран, сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Вначале участники учений понаблюдали за показательными полётами авиационной группы ВВС Турции «Türk Yıldızları» («Турецкие звёзды»).

Затем был представлен брифинг о цели, сценарии и месте проведения учений, процессе подготовки, правилах безопасности, а также о задачах, которые предстоит выполнить на различных этапах.

Отметим, что на международных учениях, которые продлятся до 23 мая текущего года, Азербайджан представляют пилоты ВВС, специалисты парашютно-десантной и поисково-спасательной служб, технический персонал и авиационные средства.

Начались международные учения Anatolian Phoenix–2025 (ФОТО/ВИДЕО)
Начались международные учения Anatolian Phoenix–2025 (ФОТО/ВИДЕО)
Начались международные учения Anatolian Phoenix–2025 (ФОТО/ВИДЕО)
Начались международные учения Anatolian Phoenix–2025 (ФОТО/ВИДЕО)
Начались международные учения Anatolian Phoenix–2025 (ФОТО/ВИДЕО)
Начались международные учения Anatolian Phoenix–2025 (ФОТО/ВИДЕО)
Начались международные учения Anatolian Phoenix–2025 (ФОТО/ВИДЕО)
Начались международные учения Anatolian Phoenix–2025 (ФОТО/ВИДЕО)
Начались международные учения Anatolian Phoenix–2025 (ФОТО/ВИДЕО)
Начались международные учения Anatolian Phoenix–2025 (ФОТО/ВИДЕО)
Начались международные учения Anatolian Phoenix–2025 (ФОТО/ВИДЕО)
Начались международные учения Anatolian Phoenix–2025 (ФОТО/ВИДЕО)
Начались международные учения Anatolian Phoenix–2025 (ФОТО/ВИДЕО)
Начались международные учения Anatolian Phoenix–2025 (ФОТО/ВИДЕО)
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