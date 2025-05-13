Назван объем добычи нефти SOCAR
Этот показатель на 8% меньше, чем за тот же период прошлого года. Так, в январе-апреле прошлого года добыча нефти (вместе с конденсатом) SOCAR составила 2,5 миллиона тонн.
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