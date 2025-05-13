Нидерландская компания по отопительным системам заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Нидерландская компания AHT (Advanced Heating Technologies) заинтересована в продвижении новых технологических решений на азербайджанский рынок.

Об этом Trend сообщил исполнительный директор нидерландской компании AHT (Advanced Heating Technologies) Рон ван Вийк.

"Мы являемся компанией, которая предоставляет отопительные решения для сельскохозяйственного сектора, например, для теплиц. В основе лежат инновационные технологии. Мы разработали новый технологический инструмент, в котором используется очень тонкий, всего 25 микронов, металлический сплав. Он имеет особую аморфную молекулярную структуру, которая позволяет очень эффективно и действенно обеспечивать тепло", - сказал исполнительный директор.

По его словам, эта технология позволяет сэкономить до 40% затрат на электроэнергию.

"Кроме того, эта технология долговечна. Это устойчивое решение и хорошая альтернатива традиционным методам, таким как газовое отопление теплиц. Мы хотим представить эту новую технологию Азербайджану и ожидаем сотрудничества с большим количеством предпринимателей или представителей компаний", - подчеркнул Рон ван Вийк.

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