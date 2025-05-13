Частный сектор Ирана наращивает производство автомобилей

БАКУ /Trend/ - В первом месяце текущего иранского года (с 21 марта по 20 апреля 2025 года) количество автомобилей различных типов, произведенных частным сектором в Иране, увеличилось на 14,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (с 20 марта по 19 апреля 2024 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство промышленности, рудников и торговли Ирана.

Согласно информации, в первом месяце частный сектор Ирана произвел 12 449 автомобилей различных типов. За аналогичный период прошлого года частным сектором было произведено 10 847 автомобилей.

За указанный период частный сектор произвел 11 876 легковых автомобилей и 310 грузовиков.

Всего за первый месяц в Иране было произведено 60 470 автомобилей различных типов. Это на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За аналогичный месяц прошлого года в стране было произведено 51 708 автомобилей различных типов.

За указанный период в стране было произведено 56 191 легковых автомобилей и не менее 28 микроавтобусов.

Всего за первый месяц в стране было произведено 3 197 пикапов. Это на 57% меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года (7 454).

За первый месяц в стране было произведено 900 тяжеловесных транспортных средств, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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