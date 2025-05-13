Вырос ненефтяной ВВП Азербайджана
Фото: Газета "Налоги"
За первые четыре месяца 2025 года экономика Азербайджана продемонстрировала умеренный рост. Основной вклад в ВВП внесли промышленность, торговля, транспорт, строительство и сельское хозяйство.
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