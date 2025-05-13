В Азербайджане задержаны 15 иностранцев по делам, связанным с торговлей людьми и принудительным трудом

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в ходе мероприятий по выявлению жертв торговли людьми и принудительного труда были выявлены 4 миграционных канала и задержаны 15 иностранцев.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в ежегодном докладе Национального координатора по борьбе с торговлей людьми, который был вынесен на обсуждение сегодня на совместном заседании комитетов по правам человека, правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

В отчетном году по запросу Государственной миграционной службы министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана 4251 иностранцу выдало разрешение на трудовую деятельность, а 5106 иностранцам продлило действующие разрешения.

Согласно информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками Главного управления по борьбе с торговлей людьми, по 1 (-2) факту принудительного труда было возбуждено 1 (-1) уголовное дело. В ходе расследования установлено, что пострадавшие от указанных преступлений лица подвергались принудительному попрошайничеству внутри страны.

Отметим, что данный отчёт подготовлен с целью обеспечения исполнения статьи 7.5 Закона "О борьбе с торговлей людьми" на основе информации Генеральной прокуратуры, Аппарата омбудсмена, Коллегии адвокатов, международных организаций, 20 НПО, 32 центральных и 69 местных исполнительных органов, а также структурных подразделений и территориальных полицейских органов министерства внутренних дел, включая мониторинг и анализ, проведённые специальным полицейским подразделением.

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