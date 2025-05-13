Казахстанский НПЗ ведет переговоры с SOCAR о расширении сотрудничества (Эксклюзив)

БАКУ/ Trend/ – Казахстанский нефтеперерабатывающий завод Aktobe Refinery (ТОО "Актобе Нефтепереработка") рассматривает возможность сотрудничества с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сообщил генеральный директор предприятия Тимур Батрымбетов на полях Каспийского и Центрально-Азиатского форума по торговле и логистике нефти, прошедшего в Баку.

По его словам, завод уже активно поставляет мазут в порты Кулеви и Батуми, где работает с трейдерами, использующими инфраструктуру SOCAR. При этом, как отметил глава завода, продукция предприятия хорошо известна на региональном рынке.

"Наш мазут зарекомендовал себя как качественный продукт: без содержания металлов, с содержанием серы до 0,5% и температурой застывания до минус 35 градусов. Его уже воспринимают как стандарт на рынке. Сейчас ведутся переговоры с азербайджанскими компаниями, включая подразделения SOCAR, по расширению сотрудничества", — рассказал он.

Батрымбетов также отметил, что на форуме состоялись первые деловые контакты с представителями маркетингового подразделения SOCAR, и выразил уверенность в перспективности совместных проектов.

"Здесь я познакомился с представителями SOCAR. Мы обсудили возможные направления взаимодействия, и я считаю, что наше сотрудничество может быть взаимовыгодным", — добавил он.

Aktobe Refinery — один из ведущих частных нефтеперерабатывающих заводов Казахстана, играющий важную роль в переработке нефти в регионе.

Отметим, что 24–25 апреля в Баку прошёл Каспийский и Центрально-Азиатский форум по торговле и логистике нефти. Форум стал важной площадкой для обсуждения вопросов торговли, логистики, нефтепереработки и нефтехимии в Каспийском и Центрально-Азиатском регионах.