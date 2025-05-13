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Электронная коммерция - это шанс для роста ВВП стран - замдиректор ВПС

Экономика Материалы 13 мая 2025 10:41 (UTC +04:00)

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - Электронная коммерция - это инфраструктура будущего для увеличения ВВП.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил заместитель генерального директора международного бюро Всемирного почтового союза (ВПС) Марьян Освальд на I Форуме руководителей почтовых служб Европы и СНГ, проходящем в Баку.

Говоря о перспективах отрасли, Освальд подчеркнул необходимость тесного взаимодействия между государствами и почтовыми операторами:

"В сфере электронной коммерции есть большие возможности. Однако электронная коммерция — это не просто государственная услуга, а направление, которое может значительно увеличить ВВП конкретной страны", - подчеркнул Освальд.

По его словам, развитие почтовых служб должно рассматриваться не только как часть инфраструктуры, но и как полноценный экономический двигатель, особенно в условиях цифровой трансформации.

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