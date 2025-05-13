БАКУ /Trend/ - С апреля 2024 года по апрель 2025 года общий объем предложений на вторичном рынке жилья Баку значительно вырос.

Об этом сказал Trend пресс-секретарь Палаты оценщиков Азербайджана Эльнур Фарзалиев.

По его словам, в начале 2025 года количество предлагаемых квартир на рынке выросло примерно на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"В результате этого роста общее количество квартир, выставленных на продажу по городу, превысило 7 тысяч. Портфель предложений включает как квартиры в новостройках, так и в старых зданиях. Однако наблюдаются некоторые структурные изменения - например, доля квартир в старых домах несколько увеличилась, что объясняется снижением интереса покупателей из-за введения ограничений по ипотеке на квартиры, построенные до 1970 года. А объем предложений по новостройкам остается высоким, так как на рынок постоянно выводятся новые проекты", - сказал он.

Пресс-секретарь добавил, что с точки зрения месячной динамики объем предложения с марта по апрель 2025 года не показал больших изменений. "То есть, хотя активность постепенно росла после стагнации на рынке, рост за последний месяц был незначительным. А в годовом сравнении (апрель 2024 г. – апрель 2025 г.) зафиксирован значительный рост числа предложений (двузначный процентный рост). Это связано с оживлением рынка и появлением в продаже большего количества квартир. В частности, в феврале 2025 года количество предложений на вторичном рынке было на 17% больше, чем за тот же период предыдущего года, эта тенденция сохранялась до апреля", - сказал Э.Фарзалиев.

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