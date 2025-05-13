ЗАО «AzerGold» впервые в стране создало геологоразведочную информационную систему

ЗАО «AzerGold» впервые в нашей стране создало и ввело в эксплуатацию геологоразведочную информационную систему, обеспечивающую сбор, обработку, архивацию и управление геологоразведочными данными в режиме реального времени.

Новое программное обеспечение направлено на повышение эффективности и результативности геологоразведочных работ в рамках деятельности ЗАО в области цифровизации бизнес-процессов и расширения применения инновационных технологий.

Рассматриваемая система состоит из двух основных компонентов — веб-программного обеспечения и мобильного приложения. Веб-программное обеспечение предназначено для выполнения функций обработки данных, управления и создания отчетов в стационарных средах. Эта платформа обеспечивает функции структурирования, архивирования, поиска и сортировки геологических данных в различных форматах, а также возможности визуализации и анализа на основе карт.

Веб-система синхронизирует поток информации и обеспечивает безопасность данных.

Мобильное приложение предназначено для использования в полевых условиях, особенно в процессах геологоразведки и отбора проб. Это приложение позволяет геологам записывать координаты, добавлять фото и текстовую информацию, классифицировать образцы и выполнять другие функции.

Мобильное приложение также может работать в автономном режиме, и данные автоматически передаются в основную систему при восстановлении подключения к интернету.

В целом программное обеспечение играет важную роль в обеспечении соответствия как местным, так и международным стандартам отчетности и обеспечивает более широкий спектр использования геологических данных в будущем.