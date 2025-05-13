Назван объем производства промышленной продукции в Азербайджане
В промышленной сфере в Азербайджане за январь-апрель текущего года произведено продукции на 21 миллиард манатов. В ненефтегазовом секторе зафиксирован рост на 5,3 процента.
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