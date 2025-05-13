В Азербайджане выросли инвестиции в ненефтегазовый сектор

В январе-апреле текущего года 74,4 процента, или 3,772 миллиарда манатов инвестиций в основной капитал составили внутренние инвестиции. Из этих средств 78,3 процента были направлены непосредственно на выполнение строительных и монтажных работ.

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