В Баку проходят выставки Caspian Agro и Interfood Azerbaijan (ФОТОРЕПОРТАЖ)

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит 18-я Азербайджанская международная сельскохозяйственная выставка (Caspian Agro) и 30-я юбилейная Азербайджанская международная выставка пищевой промышленности (InterFood Azerbaijan).

Как сообщает Trend, с самого начала четырехдневной выставки наблюдается высокий интерес со стороны участников и посетителей.

С утра местные и зарубежные предприниматели, фермеры и представители различных компаний получили возможность ознакомиться с представленной продукцией и наладить деловые контакты.

Выставка открывает компаниям широкие возможности для сотрудничества, предоставляя платформу для продвижения продукции как на местный, так и на международный рынок.

Отметим, что в этом году выставки Caspian Agro и InterFood Azerbaijan охватывают все павильоны и открытую площадку Бакинского Экспо-центра. В них принимают участие 450 компаний из 31 страны, включая Азербайджан, Германию, США, Беларусь, Бельгию, ОАЭ, Китай, Южную Корею, Палестину, Финляндию, Грузию, Индию, Иорданию, Иран, Испанию, Израиль, Швецию, Италию, Канаду, Латвию, Египет, Нидерланды, Узбекистан, Казахстан, Россию, Сербию, Шри-Ланку, Турцию, Туркменистан и Грецию. Национальные стенды Германии, Беларуси, Южной Кореи, Грузии, Италии, Нидерландов, Шри-Ланки, а также впервые Египта демонстрируют на выставке продукцию сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Впервые в этом году на выставке Caspian Agro будут представлены современные инновационные технологии, техники, современные ирригационные системы, применяемые в сельском хозяйстве. Участники смогут получить полезную информацию в таких смарт-разделах, как электронное сельское хозяйство, робототехника, дроны, ИТ-услуги, искусственный интеллект, умная деревня, стартапы, альтернативные источники энергии, "зеленое агро".

В этом году на выставке также впервые представлена сфера рыболовства и аквакультуры.

Выставка Caspian Agro - важная платформа для демонстрации инновационных решений и передовых технологий, которые также будут способствовать развитию рыболовства и аквакультуры.

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