Цены на рынке вторичного жилья в Баку возросли

БАКУ /Trend/ - Ежемесячная динамика средней цены квадратного метра в новостройках и старых домах на вторичном рынке жилья Баку с апреля 2024 года по апрель 2025 года показывает, что цены за квадратный метр квартир в новостройках в течение года росли более быстрыми темпами.

Об этом сказал Trend пресс-секретарь Палаты оценщиков Азербайджана Эльнур Фарзалиев.

По его словам, в апреле 2024 года средняя цена 1 кв. м на рынке составила около 2000 манатов с переменной структурой (т. е. рассчитанной в соответствии с фактической структурой квартир на рынке).

"К апрелю 2025 года средняя цена по новостройкам достигла примерно 2300-2400 манатов/кв.м, а по старым зданиям - примерно 2000-2050 манатов/кв.м. Так, за год рост цен за квадратный метр составил около 15-17% по новостройкам и 10-12% - по старым домам (что значительно превышает годовые темпы инфляции). Например, по состоянию на февраль 2025 года цены на вторичном рынке по новостройкам выросли на 1,5% в месяц и 10,9% в год, а по старым домам - на 1,1% в месяц и 9,8% в год", - сказал Э.Фарзалиев.

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