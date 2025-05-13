Анар Алакбаров: «По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева Зангиланская мечеть была представлена на Венецианской архитектурной биеннале»

БАКУ /Trend/ - Зангиланская мечеть, восстановленная после долгих лет разрушения, была представлена на XIX Венецианской архитектурной биеннале. Экспонирование мечети на престижной международной архитектурной платформе впервые в истории участия Азербайджана демонстрирует стремление к культурному возрождению Карабаха и сохранению национальной идентичности через архитектуру.

В интервью Trend помощник Президента Азербайджанской Республики Анар Алакбаров подчеркнул важность этого события: «По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева Зангиланская мечеть была представлена на Венецианской архитектурной биеннале. Это живая демонстрация мировому сообществу возвращения культуры, веры и исторической памяти на освобожденные земли Азербайджана», – отметил он.

По словам Алакбарова, Зангиланская мечеть, восстановленная после десятилетий разрушения, стала воплощением архитектурной философии, объединяющей историческое наследие и современные подходы. В течение почти трех десятилетий оккупации на освобожденных ныне территориях Азербайджана были уничтожены жилые дома, инфраструктура, разграблены природные ресурсы, осквернены памятники истории, культуры и религии. В частности, мечеть в Зангилане в период оккупации использовалась в качестве хлева для скота.

После освобождения оккупированных территорий в рамках проектов восстановления исторических, религиозных и культурных памятников в Карабахе начались строительно-восстановительные работы и в Зангиланской мечети. Рядом с сохранившейся исторической мечетью была построена новая мечеть, которая сегодня демонстрируется миру как символ духовного и архитектурного возрождения освобожденных территорий.

Отметим, что на XIX Архитектурной биеннале наша страна представлена павильоном «Равновесие. Мотивы Азербайджана», организованным Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана при поддержке посольства Азербайджана в Италии.

Экспозиция национального павильона включает значимые проекты последних лет, отражающие динамичное развитие азербайджанской архитектуры, – «Белый Город Баку», «Парк Победы» и «Зангиланская мечеть».