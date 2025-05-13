Назван объем добычи на месторождении "Абшерон" в январе-апреле 2025 г.

В первые четыре месяца 2025 года на месторождении "Абшерон" зафиксирован рост добычи конденсата по сравнению с предыдущим кварталом. В целом по стране наблюдается стабильная динамика в сфере нефтедобычи.

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