БАКУ /Trend/ - ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL) изучает возможности использования экологического авиационного топлива.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал президент AZAL Самир Рзаев в ходе Авиационного энергетического форума Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) в Баку.

"Мы также изучаем возможности использования экологического авиационного топлива (SAF) как одного из ключевых путей декарбонизации. Несмотря на то, что глобальные рынки SAF всё ещё находятся на стадии становления, AZAL выстраивает планы в рамках инициативы RefuelEU и в настоящее время проводит технико-экономические исследования для оценки потенциала производства и поставок SAF в нашем регионе", - сказал С.Рзаев.

Он отметил, что цель AZAL - обеспечить готовность инфраструктуры и нормативно-правовой базы к безопасной, масштабируемой и соответствующей техническим требованиям интеграции SAF, когда оно станет широко доступным.

С.Рзаев также подчеркнул, что AZAL активно сотрудничает с финансовыми учреждениями и партнерами по развитию.

"Мы изучаем и мобилизуем механизмы "зеленого" финансирования - включая облигации, привязанные к устойчивому развитию, и схемы государственно-частного инвестирования - для поддержки проектов в области чистой энергетики и долгосрочных инвестиций, учитывающих климатические аспекты", - сказал он.

По его словам, AZAL отдает приоритет снижению выбросов углерода за счет электрификации наземных операций, перехода на возобновляемые источники энергии в аэропортах и интеграции цифровых систем, повышающих энергоэффективность всех функций.