Назван объем добычи в Азербайджане нефти и конденсата
Объем добычи в Азербайджане нефти и конденсата за январь-апрель на 5,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, за январь-апрель 2024 года в стране было добыто 9,6 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).
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