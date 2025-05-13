Назван объем добычи в Азербайджане нефти и конденсата

Объем добычи в Азербайджане нефти и конденсата за январь-апрель на 5,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, за январь-апрель 2024 года в стране было добыто 9,6 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).

Доступ к платной информации предоставляется по подписке Если Вы уже имеете аккаунт, пожалуйста, авторизуйтсь Войти Зарегистрироваться