Назван объем переработки нефти в Азербайджане
За январь-апрель текущего года в Азербайджане добыто 9,1 миллиона тонн нефти (вместе с конденсатом). 5,3 миллиона тонн добычи пришлось на месторождение "Азери-Чираг-Гюнешли", 1,3 миллиона тонн (конденсат) - на месторождение "Шахдениз".
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