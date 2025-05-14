Стала известна стоимость контрактов, подписанных Иранской оффшорной нефтяной компанией
Подписаны 2 контракта с двумя местными стартап-компаниями. В рамках этих контрактов впервые будут произведены отечественные турбины мощностью 6-9 мегаватт, которые чаще всего используются на нефтяных платформах, а также система замера углеводородов, добываемых из нефтяных скважин.
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