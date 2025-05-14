ОАЭ инвестируют в строительство завода по переработке отходов в Узбекистане (ФОТО)

ТАШКЕНТ /Trend/ - 13 мая министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов провёл переговоры с делегацией из Объединённых Арабских Эмиратов во главе с генеральным директором компании Envirol Эльхамом Пуртангестани, передает Trend со ссылкой на министерство.

Согласно информации, во время встречи стороны обсудили перспективы строительства в Узбекистане первого в Центральной Азии завода по переработке отходов в биотопливо. Участники договорились о конкретных шагах, необходимых для успешной и своевременной реализации проекта.

Кроме того, стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в развитии долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества.

Компания Envirol, основанная в 2006 году в Дубае, является совместным предприятием с правительством эмирата и занимается переработкой отработанного масла. Предприятие входит в структуру Alserkal Group и обладает производственной мощностью свыше 500 тысяч литров в сутки.