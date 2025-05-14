Производство необработанной стали в Иране возросло
В период с 21 марта по 20 апреля 2025 г. производство необработанной стали в Иране выросло на 4,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
Доступ к платной информации предоставляется по подписке
Если Вы уже имеете аккаунт, пожалуйста, авторизуйтсь
Подписка на платные материалы
Получите доступ ко всем предложениям от Trend, а также к контенту мирового класса по одной подписке или лицензионному контенту напрямую с помощью кредитной карты.
- AZN
- USD
- EUR
- RUB