Производство необработанной стали в Иране возросло

В период с 21 марта по 20 апреля 2025 г. производство необработанной стали в Иране выросло на 4,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

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