Стал известен объем конденсата, добытого с "Шахдениз" за четыре месяца

В январе-апреле текущего года в Азербайджане отмечено снижение добычи конденсата на одном из крупнейших месторождений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом, общий объем добычи нефти и конденсата в стране продемонстрировал значительные результаты.

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