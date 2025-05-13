Стал известен объем конденсата, добытого с "Шахдениз" за четыре месяца
В январе-апреле текущего года в Азербайджане отмечено снижение добычи конденсата на одном из крупнейших месторождений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом, общий объем добычи нефти и конденсата в стране продемонстрировал значительные результаты.
Доступ к платной информации предоставляется по подписке
Если Вы уже имеете аккаунт, пожалуйста, авторизуйтсь
Подписка на платные материалы
Получите доступ ко всем предложениям от Trend, а также к контенту мирового класса по одной подписке или лицензионному контенту напрямую с помощью кредитной карты.
- AZN
- USD
- EUR
- RUB