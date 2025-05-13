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ЕБРР назвал прогнозы по росту ВВП Азербайджана на 2025–2026 годы

Экономика Материалы 13 мая 2025 09:13 (UTC +04:00)
ЕБРР назвал прогнозы по росту ВВП Азербайджана на 2025–2026 годы

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогнозы по росту ВВП Азербайджана, опубликованные в февральском выпуске доклада «Региональные экономические перспективы», передает Trend.

Согласно майскому выпуску прогноза, ЕБРР ожидает, что в 2025 году ВВП Азербайджана вырастет на 3 процента, а в 2026 году рост замедлится до 2,5 процента.

При этом в 2023 году данный показатель составил 1,4 процента, а в 2024 году — 4,1 процента.

«Экономика Азербайджана демонстрировала уверенный рост в 2024 году благодаря развитию ненефтяного сектора и государственным инвестициям. Реальный ВВП увеличился на 4,1 процента в 2024 году по сравнению с 1,4 процента в 2023 году, при этом рост ненефтяного сектора составил 6,2 процента против 3,7 процента в 2023 году. Основными драйверами ненефтяного роста стали строительство, информационно-коммуникационные технологии, транспорт и туризм. Экономическая активность поддерживалась ростом реальных доходов населения и инвестициями в инфраструктуру, а нефтегазовый сектор вернулся к росту в марте 2024 года благодаря увеличению добычи газа для удовлетворения спроса в Европе. В первом квартале 2025 года реальный ВВП вырос всего на 0,3 процента в годовом выражении против 4 процентов за аналогичный период 2024 года, поскольку снижение производства в нефтегазовом секторе нивелировало устойчивый рост в ненефтяной сфере», — говорится в отчете.

В то же время ЕБРР отмечает, что инфляция оставалась сдержанной, колеблясь от 0 процентов в годовом выражении в апреле 2024 года (самый низкий уровень за более чем девять лет) до 5,9 процента в марте 2025 года. Последнее ускорение было вызвано ростом цен на продукты питания и услуги, однако инфляция остается в пределах целевого коридора Центрального банка Азербайджана (ЦБА) — 4 процента (±2 процента).

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