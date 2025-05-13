В Азербайджане предлагается внедрение концепции цифровизации в сферу борьбы с торговлей людьми

БАКУ /Trend/ - Во всех социальных сетях торговцы людьми активно ищут свои жертвы, что делает необходимым внесение дополнений в закон Азербайджанской Республики "О борьбе с торговлей людьми" с учетом цифровизации.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявила председатель Общественного объединения помощи женщинам "Təmiz Dünya" Мехрибан Зейналова во время обсуждения ежегодного доклада Национального координатора по борьбе с торговлей людьми на сегодняшнем совместном заседании комитетов по правам человека, правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Она отметила, что "Правила (индикаторы) выявления жертв торговли людьми" не соответствуют современным требованиям.

"В вопросе усиления социальных программ также необходима поддержка депутатов", - добавила М.Зейналова.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!