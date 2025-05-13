В Азербайджане увеличилась добыча газа
По оперативным данным, за январь-март текущего года в республике было добыто на 4,1 млрд кубометров, или на 32,5% газа больше, чем в первом квартале текущего года.
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