В Азербайджане увеличилась добыча газа

По оперативным данным, за январь-март текущего года в республике было добыто на 4,1 млрд кубометров, или на 32,5% газа больше, чем в первом квартале текущего года.

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