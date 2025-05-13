Азербайджан становится ключевым транспортным центром Евразии - президент AZAL

БАКУ /Trend/ - Азербайджан становится ключевым транспортным центром Евразии.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал президент ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL) Самир Рзаев в ходе Авиационного энергетического форума Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) в Баку.

"Азербайджан становится ключевым транспортным и туристическим центром Евразии, и AZAL с гордостью вносит свой вклад в эти преобразования, укрепляя региональную интеграцию и повышая международную мобильность", - сказал он.

С.Рзаев отметил, что в прошлом году Баку с гордостью принимал COP29 и это стало исторической вехой для страны и всего региона.

"Как принимающая сторона, Азербайджан подтвердил свою твердую приверженность глобальным действиям в области климата, и для AZAL было большой честью сыграть ведущую роль в продвижении повестки дня по устойчивому развитию авиации. На COP29 AZAL совместно с IATA выступила организатором сессии высокого уровня "Международная авиация и изменение климата", предложив специальную платформу для диалога по декарбонизации сектора воздушного транспорта", - отметил он.

Президент AZAL также подчеркнул, что Баку, где Восток встречается с Западом, - это не просто географический перекресток, а центр диалога, инноваций и роста.