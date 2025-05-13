БАКУ /Trend/ - В Баку проходит I Форум руководителей почтовых служб Европы и СНГ.

Как сообщает во вторник Trend, проходящий с 13 по 15 мая I Форум руководителей почтовых служб Европы и СНГ организован Всемирным почтовым союзом (ВПС) совместно с министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и ООО «Азерпочт», действующим в составе Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON).

Мероприятие, которое станет важной вехой в развитии почтовой связи в регионе, пройдет под девизом «Следующие горизонты: электронная коммерция, инновация и навигация цепочки поставок для будущего совершенства». Форум впервые в регионе Европы и Содружества Независимых Государств (СНГ) соберет свыше 150 высокопоставленных делегатов из более чем 30 стран, включая старших должностных лиц и экспертов национальных почтовых служб, технологических компаний и компаний электронной коммерции.

Цель мероприятия — стать региональной стратегической платформой для дискуссий, сравнительного анализа, обмена знаниями и инновациями. Обсуждения будут сосредоточены на трансформации почтового сектора с учетом глобальных тенденций и сбоев в цифровой среде.

Ключевые темы повестки форума включают растущую роль электронной коммерции в почтовых сетях, вопросы цифровой трансформации, внедрение устойчивых логистических практик и растущее значение кибербезопасности для укрепления доверия и обеспечения надежности и безопасности почтовых операций.

Содействуя диалогу между лидерами отрасли и заинтересованными сторонами, мероприятие будет способствовать разработке дальновидных стратегий и инновационных решений в ответ на меняющиеся потребности клиентов и бизнеса. Форум также продемонстрирует приверженность ВПС поощрению регионального развития и укреплению международного сотрудничества в почтовой сфере.

Ожидается, что участники мероприятия представят практические идеи, которые помогут почтовым операторам сохранить конкурентоспособность, устойчивость и способность соответствовать требованиям цифровой экономики.

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