В Ханкенди откроется вторая школа

БАКУ /Trend/ - В городе Ханкенди планируется открытие второй школы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на церемонии награждения победителей конкурса "Лучшая презентация", посвященной 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева сказал министр образования и науки Азербайджана Эмин Амруллаев.

Он отметил, что на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана продолжается работа по созданию образовательных учреждений.

"На освобожденных от оккупации территориях уже открыто 20 образовательных учреждений (школ и детских садов), которые посещают 2300 школьников, а около 200 детей ходят в детские сады. Строительство новых образовательных учреждений продолжается в ряде сёл.

В городе Ханкенди работы по строительству школе номер 4 завершены, и планируется открытие второй школы", - добавил он.

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