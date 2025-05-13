Начнется строительство новых учебных корпусов Карабахского университета
Министерство науки и образования Азербайджанской Республики и Управление капитального строительства и снабжения завершили соответствующую работу по подготовке проектно-сметной документации для строительства корпусов.
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