Стали известны среднегодовые показатели инфляции в Азербайджане
В апреле 2025 года в Азербайджане наблюдался рост потребительских цен по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Индекс потребительских цен на продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия в апреле 2025 года составил 100,6 процента по сравнению с предыдущим месяцем
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