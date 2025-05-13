Латвия и Азербайджан могут сотрудничать в восстановлении лесов на освобожденных территориях - министр

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество в вопросах лесовосстановления на освобожденных территориях Азербайджана представляет большую важность.

Об этом сказал Trend министр сельского хозяйства Латвийской Республики Армандо Краузе в рамках 18-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки "Caspian Agro" в Баку.

Делясь впечатлениями о выставке, он отметил, что здесь представлены новые технологии и возможности для фермеров.

"Выставка очень интересна и ценна с точки зрения того, чтобы узнать больше о сельском хозяйстве, пищевой промышленности, увидеть продукцию, узнать, что мы можем закупить в Азербайджане и что в свою очередь может предложить Латвия. В то же время здесь представлены новые технологии и возможности для фермеров, и думаю, это важно для азербайджанских фермеров. То, что я увидел здесь, нацелено на информационные технологии и новые решения", - сказал он.

Говоря о сотрудничестве с Азербайджаном в сфере сельского хозяйства, министр отметил возможности обмена информацией в этой сфере, несмотря на различия в климатических условиях и разнообразии растительного мира.

"В Латвии мы движемся в том же направлении, можем обмениваться информацией в этой сфере. Вопросы о том, как помочь фермерам, как использовать ИТ-решения, одинаковы. Мы можем сотрудничать в этой области", - сказал он.

Второй важный вопрос, по его словам, заключается в том, что Латвия может сотрудничать с Азербайджаном в области лесной промышленности.

"Представляет важность сотрудничество в вопросах лесовосстановления на освобожденных территориях Азербайджана. 53% территории Латвии покрыто лесами, и у нас есть большой опыт в области лесовосстановления. У нас достаточно опыта выращивания новых растений в питомниках. Мы можем сотрудничать в этой области, и Латвия может инвестировать в лесное хозяйство в Азербайджане", - сказал А.Краузе.

Он подчеркнул, что развитие лесной промышленности и лесного хозяйства также важны в борьбе с изменением климата.

"Это очень важно с точки зрения сокращения выбросов углерода, уменьшения воздействия на изменение климата, а также для людей. Я думаю, что у вас есть большие возможности для восстановления своих лесов", - сказал министр.

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