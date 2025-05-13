Вырос экспорт газа из Азербайджана в Турцию по TANAP

В январе-апреле этого года данный показатель был на 5,6% больше, чем за тот же период прошлого года. Так, в январе-апреле 2024 года экспорт газа по TANAP в Турцию составил 1,8 миллиарда кубометров.

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