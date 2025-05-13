Назван объем экспорта газа из Азербайджана в Европу за 4 месяца
В первые месяцы 2025 года наблюдается снижение объемов экспорта азербайджанского природного газа в Европу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом общий объем добычи и внешних поставок остается на стабильно высоком уровне, охватывая как европейское, так и региональные направления.
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