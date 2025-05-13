В Азербайджане подготовлен проект нового Национального плана действий по борьбе с торговлей людьми

БАКУ /Trend/ - Подготовлен законопроект Азербайджанской Республики "Об утверждении "Конвенции Совета Европы против торговли органами человека", который в настоящее время находится на стадии согласования.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, говорится в ежегодном докладе Национального координатора по борьбе с торговлей людьми, который был вынесен на обсуждение сегодня на совместном заседании комитетов по правам человека, правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно информации, а также с целью повышения эффективности взаимодействия государственных структур в борьбе с торговлей людьми и обеспечения выполнения международных обязательств был подготовлен и представлен в соответствующие государственные органы для получения отзывов и предложений проект "Национального плана действий по борьбе с торговлей людьми в Азербайджанской Республике на 2025-2030 годы".

Отметим, что данный отчёт подготовлен с целью обеспечения исполнения статьи 7.5 Закона "О борьбе с торговлей людьми" на основе информации Генеральной прокуратуры, Аппарата омбудсмена, Коллегии адвокатов, международных организаций, 20 НПО, 32 центральных и 69 местных исполнительных органов, а также структурных подразделений и территориальных полицейских органов министерства внутренних дел, включая мониторинг и анализ, проведённые специальным полицейским подразделением.

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